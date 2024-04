Europee con vista sulle Regionali per Cateno De Luca: "Noi siamo l'opposto di Totò Cuffaro"

Si scrive Europee ma si legge Regionali. Per Cateno De Luca la sfida elettorale dell'8 e del 9 giugno prossimi è un test in vista del vero obiettivo politico: la presidenza della Regione. Lo dice senza tanti giri di parole Danilo Lo Giudice, fedelissimo del sindaco di Taormina, che lo stesso Scateno definisce il nono candidato della lista Libertà. "Vogliamo eleggere un presidente della Regione degno di questo nome: Cateno De Luca. Le Europee ci trascineranno alle Regionali, abbiamo il dovere di fare la differenza".

De Luca raccoglie l'assist e aggiunge: "Non possiamo non permetterci di non essere la prima lista in Sicilia". Quindi mette subito le cose in chiaro: "Noi siamo l'opposto di Totò Cuffaro, non ci vendiamo per una poltrona. Noi non andiamo a Roma a dire che 'controlliamo 140 mila voti' ma viviamo della nostra credibilità. Noi siamo i veri autonomisti, i veri federalisti, i veri meridionalisti". Seguono le stoccate agli altri avversari: "Per Calenda la vedo dura...". E ancora: "Dov'è finito il centro di Renzi? Si è mimetizzato nella lista di scopo dopo avere tirato il 'pacco' a Cuffaro. Noi ci siamo presi la responsabilità di azzerare tutto e ripartire con un brand nuovo, i sondaggi sono indizi e tali li consideriamo. Dico solo che siamo già al 2% e puntiamo al 4,2%. Sì, arriveremo al 4,2% e ci riusciremo grazie all'apporto che darà la Sicilia".

Ne è convinto De Luca, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni assieme a Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. Tutti gli altri candidati verranno dopo in ordine alfabetico. Ed eccoli i candidati della lista Libertà nella circoscrizione Isole: la testimone di giustizia Piera Aiello; l'ex assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera, attuale vicesindaco di Siracusa, con un passato in Forza Italia; l'avvocato Giulia Ferro, ex coordinatrice di Diventerà Bellissima (movimento creato da Nello Musumeci) in provincia di Trapani, con trascorsi nel Cda di Airgest; Barbara Figus, rappresentante del Popolo della Famiglia e unica sarda in lista; Ismaele La Vardera, capogruppo all'Ars di Sud chiama Nord; Antonio Parrinello, ex deputato regionale, nonché presidente per tre anni del Parco nazionale di Pantelleria. Non c'è l'animalista-inluencer trapanese Enrico Rizzi, candidato nella circoscrizione Centro.

Ognuno di loro racconta un pezzetto dell'Europa che vorrebbe. Dal sostegno agli agricoltori e ai pescatori per reagire alla "barbara invasione" dei prodotti extra Ue al diritto alla mobilità per chi vive nelle isole minori, fino alla necessità di portare in Europa le leggidi Falcone e Borsellino per contrastare una mafia sempre più globale. Tutto è stato messo nero su bianco nel manifesto in 19 punti della liste Libertà, tanti quanti i simboli che ne fanno parte. "Ci sono almeno altri dieci movimenti che non sono entrati in questa costellazione - conclude De Luca - ma che ci sostengono ugualmente. Siamo stati sfottuti e disprezzati, oggi abbiamo una posizione che cresce sempre di più e non ride più nessuno".