Cateno De Luca esce dall'ospedale e ringrazia il personale medico: "Pronto a ricominciare"

Cateno De Luca, leader del movimento "Sud chiama Nord" e federatore della lista "Libertà", sarà dimesso oggi dal Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato il 29 aprile scorso a seguito di un malore accusato durante un comizio. Successivamente è stata diagnosticata una polmonite acuta.

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine - afferma Cateno De Luca - all'unità di Medicina interna, diretta dal professor Giovanni Squadrito, per l'eccezionale professionalità e l'attenzione dedicata durante il mio ricovero. Ringrazio di cuore tutto il personale medico e paramedico che si è preso cura di me in questi 10 giorni di degenza, alcuni dei quali per nulla semplici. Ancora una volta ho potuto constatare di persona un esempio di buona sanità e mi congratulo per il lavoro instancabile che svolgete ogni giorno".

Poi Cateno De Luca ha concluso: "Un in bocca al lupo speciale agli studenti tirocinanti che hanno scelto la cura del prossimo come missione di vita e che ringrazio per il supporto anche morale in questi giorni di ricovero. La costante vigilanza e gli accertamenti continui, uniti alla terapia corretta, mi hanno aiutato nella mia guarigione. Adesso sono pronto con le dovute cautele a ricominciare".