Niente carta sconto alle famiglie per i musei, stralciata la norma all'Ars: e l'assessore attacca Miccichè

"Le famiglie siciliane purtroppo non avranno le agevolazioni che avevamo introdotto nella Legge di stabilità regionale per facilitarne l’accesso nei luoghi della cultura, abbattendo per loro il costo dei biglietti d’ingresso. Il presidente dell’Ars Micciché, infatti, questo pomeriggio ha bloccato la norma voluta dal governo regionale, stralciandola e di fatto assecondando le opposizioni, Pd e 5 Stelle in testa, che avevano in tutti i modi tentato di boicottarla". A dichiararlo è l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, commentando l’avvenuto stralcio dell’articolo 6 della Legge di Stabilità regionale.

"Qualcuno - aggiunge Samonà - dovrà adesso spiegare alle famiglie siciliane con figli che non potranno usufruire della card scontata, che era stata pensata dall’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana per avvicinare i nuclei familiari a musei e parchi archeologici regionali. A nulla è servita una riscrittura della stessa norma, che avevamo effettuato insieme allo stesso Ufficio di Presidenza dell’Ars a seguito del dibattito d’Aula, per accogliere alcune delle osservazioni che erano state mosse dai parlamentari. Risultato: per le famiglie nessuno sconto e nessuna agevolazione e il rifiuto ci è stato motivato con una serie di tecnicismi che risultano francamente inaccettabili. Politicamente, la responsabilità è da ascrivere alla sinistra, ai grillini e a chi, in Aula, ha retto loro il gioco".