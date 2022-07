Carolina Varchi, prime parole da vicesindaco: "Conti prima emergenza, poi restituire normalità alla città"

"E' un incarico molto importante, un incarico che sicuramente è impegnativo ma anche profondamente entusiasmante. La prima emergenza che affronterò da vicesindaca saranno i conti. Da questo discendono tanti altri problemi di natura endemica, come le bare insepolte. Ma la madre di tutti i problemi sono le criticità del piano di riequilibrio e di restituire alla città la normalità". Sono le prime parole da vicesindaco di Palermo di Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, dopo avere ricevuto la delega dal sindaco Roberto Lagalla.

In una intervista all'Adnkronos dice: "Considero un viatico che questo incarico sia stato formalizzato oggi, nel trentennale della strage di via D'Amelio. Una delle mia ultime iniziative è stata avere ottenuto, dopo tre anni, che l'istituzione di una commissione di inchiesta cominciasse il suo esame alla carica". Sull'emergenza cimiteri: "E' evidente - spiega - che da un lato è necessaria la razionalizzazione degli spazi esistenti, insieme con la realizzazione di una nuova area cimiteriale. Non ci sono altre soluzioni. Domani la mia prima giornata da vicesindaca comincerà un paio d'ore prima del solito, leggerò la rassegna stampa, accompagnerò mia figlia all'asilo e poi prenderò possesso dei miei nuovi uffici. So quando entrerò ma non so quando andrò via".

All'orizzonte ci sono le regionali. "Musumeci e Giorgia Meloni - conclude - sono stati chiari: noi vogliamo preservare l'unità della coalizione ma questo ovviamente non significa sottostare a ultimatum da parte di nessuno. Siamo convinti, e in questo confortati dai sondaggi più recenti, che Musumeci sia la soluzione ideale da cui ripartire".

Le congratulazioni di Miccichè

E congratulazioni per il nuovo ruolo arrivano dal coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. “Affidare il ruolo di vicesindaco a Carolina Varchi è un’ottima scelta del sindaco Roberto Lagalla. Auguro buon lavoro a Carolina, certo che con dedizione, lealtà e responsabilità si metterà al servizio dei cittadini, adempiendo ai suoi doveri amministrativi – ha aggiunto Miccichè -. Palermo ha bisogno di ripartire e affrontare al più presto le tante emergenze che la affliggono”.

Il fair play di Francesco Cascio

"Non è una sorpresa, lo sapevo già da qualche giorno. Il mio coinvolgimento nell'amministrazione avverrà con un altro ruolo". A dirlo all'Adnkronos è il forzista Francesco Cascio, dopo il varo della Giunta. L'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che nei mesi scorsi aveva fatto un passo indietro nella corsa a Palazzo delle Aquile in nome dell'unità del centrodestra, era stato indicato nelle scorse settimane come il possibile vice di Lagalla: "Le modalità del mio coinvolgimento nell'amministrazione saranno comunicate dal sindaco nei prossimi giorni".

L'annuncio potrebbe arrivare già giovedì prossimo quando l'ex rettore assegnerà le deleghe alla sua nuova squadra. Il varo della Giunta arriva dopo settimane di frizioni e il vertice di sabato scorso tra i partiti della maggioranza. "La legge prevede che la Giunta debba essere comunicata entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio comunale - dice adesso Cascio -. Lagalla ha utilizzato il tempo che la legge gli consente. D'altra parte tanti partiti hanno contribuito alla sua elezione, per cui era giusto anche tenere conto delle esigenze di tutti. Problemi all'orizzonte? L'unità del centrodestra - conclude il forzista - non è in discussione".