Caro bollette, Lagalla: "Famiglie messe a dura prova, intervenga la politica"

"I pesanti rincari delle bollette delle ultime settimane stanno mettendo a dura prova la tenuta delle famiglie e delle imprese che vengono già da anni durissimi a causa della pandemia". A parlare è il sindaco Roberto Lagalla, che lancia anche segnali alla politica nazionale su uno degli argomenti più caldi del momento.

"Si tratta - ha detto Lagalla - di rincari che stanno appesantendo anche i bilanci dei comuni. E' forte il timore per il destino delle attività commerciali e per i disequilibri occupazionali che possono sorgere. E' necessario che chiunque si candidi a guidare il Paese e la Regione metta subito al centro delle misure questa emergenza, in modo da evitare di ricorrere a misure molto dure. Non posso immaginare che la politica non riesca a intervenire per evitare scelte dolorose".

Intanto a Palermo è stata programmata un'iniziativa di protesta per giovedì: i commercianti spegneranno le insegne contro il caro bollette. La manifestazione - organizzata da Fipe e Confcommercio (a partire dalle 20) - punta a tenere accesi i riflettori sui rincari dell'energia che rischiano di far abbassare le saracinesche di tante attività.