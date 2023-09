Il ministro Nordio a Palermo: "Guerra totale ai trafficanti di esseri umani"

"Dobbiamo ingaggiare una guerra totale e globale, senza sconti, ai trafficanti di esseri umani". Sono le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che oggi è intervenuto alla conferenza ministeriale sulla prevenzione del crimine organizzato in occasione del ventennale della Convenzione di Palermo. "Per fronteggiare le emergenze globali che mettono a rischio i diritti umani e lo stato di diritto serve una risposta unitaria. Per questo vorrei lanciare una proposta: avviare una cooperazione rafforzata con gli Stati firmatari della convenzione di Palermo che intendono irrobustire la cooperazione giudiziaria fra di loro, al fine di combattere il traffico di migranti e la tratta di essere umani".

Nordio ha declinato la sua proposta in "tre iniziative": l'istituzione di "organi investigativi comuni che possono avere anche carattere permanente"; l'utilizzo di "tecniche investigative speciali"; la conclusione di "ulteriori accordi bilaterali, regionali o multilaterali, per l'uso di tali tecniche nel contesto della cooperazione giudiziaria internazionale".

"Oggi, a margine dei lavori della Conferenza di Palermo, firmo due trattati, con i miei colleghi ministri della giustizia di Algeria e Libia - ha annunciato -. Dobbiamo tener conto che la Convenzione di Palermo si trova ad affrontare uno scenario decisamente cambiato rispetto a venti anni fa. Le sue norme, tuttavia, sono ancora estremamente attuali: pensiamo alle previsioni sul segreto bancario, sul riciclaggio; al concetto di sorveglianza elettronica che consente di estendere l’ambito di applicazione alle più recenti tecniche di comunicazioni telematiche; alle disposizioni che prevedono organi investigativi comuni, ecc..Noi siamo quindi persuasi che la Convenzione di Palermo possa vivere una stagione di rinnovata centralità".

"Siamo pronti a potenziare la nostra rete di magistrati di collegamento nella regione del cosiddetto Grande mediterraneo e dell'Africa Sub-sahariana. Abbiamo al riguardo esperienze di collaborazioni molto soddisfacenti - ha aggiunto -. Lasciatemi in particolare citare un'operazione congiunta con le autorità giudiziarie della Nigeria, portata a termine all'inizio di quest'anno, con l'estradizione verso l'Italia della leader di una rete internazionale di traffico di essere umani col fine di prostituzione".

fonte Dire.it