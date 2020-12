Carini, Diventerà Bellissima promuove una raccolta fondi per realizzare un parco giochi inclusivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il 31 ottobre 2019 scadevano i termini del bando regionale che assegnava fondi pubblici ai Comuni siciliani per la creazione di parchi gioco inclusivi. Ovvero quei giardini, con giostre e giochi a misura di tutti i bambini: i cosiddetti diversamente abili e i cosiddetti normodotati. Avrebbero potuto presentare istanza di contributo i Comuni siciliani che disponessero di aree verdi o di parchi gioco già esistenti, da attrezzare o da adeguare alle esigenze dei bambini diversamente abili. Il Circolo carinese di Diventerà Bellissima, già dal settembre 2019 aveva sensibilizzato tramite pec l’amministrazione comunale all’adesione al bando (al Comune di Carini sarebbero stati assegnati circa 62.000 euro). Alla nostra pec non è stato dato alcun riscontro, alcuna risposta e il territorio è stato privato di tale opportunità, assolutamente primaria per il tempo libero e per i giochi all’aria aperta".

E' quanto dichiarano Luca Tantino, del direttivo regionale di Diventerà Bellissima e gli aderenti al circolo di Carini, che promuovono una rete civica per realizzare un parco giochi inclusivo. "Oggi - dicono - ci facciamo promotori di una raccolta fondi, facendo appello alla cittadinanza, alle associazioni, alle parrocchie, a tutti gli enti del terzo settore, al mondo della piccola e media imprenditoria e della grande distribuzione, per acquistare delle giostre inclusive da montare presso un’area già adibita a giardino pubblico. Ringraziamo finora i nostri concittadini italo-americani per il sostegno all’iniziativa e per la grande sensibilità dimostrata tutte le volte che a loro si è fatto appello. Abbiamo richiesto un preventivo per l’acquisto delle giostre ed esso, comprensivo di messa in opera, ammonta a 21 mila euro. Vista l’importanza del messaggio, noi giovani di Diventerà Bellissima non pretenderemo primogeniture: siamo aperti alla collaborazione con tutti coloro che vorranno darci una mano nello scrivere un piccolo pezzo di politica partecipata e inclusiva per la nostra città".

La raccolta dei fondi avverrà tramite bonifico al seguente Iban: IT02T3608105138233327633329 o donazione di contanti. A tutti verrà rilasciata una ricevuta e, soprattutto, ogni movimento verrà reso pubblico per garantire la massima trasparenza.