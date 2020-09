Carini, Pellerito si ritira dalla corsa a sindaco: sosterrà la candidatura di Lo Piccolo

"A Pierpaolo Pellerito il plauso per aver messo da parte ogni personalismo e con grande senso di responsabilità e amore per il paese di Carini avere accettato l'invito di Lega, DiventeràBellissima e Ora Sicilia, ritirandosi dalla corsa a sindaco e mettendo al servizio la sua esperienza politica, amministrativa e professionale al servizio del progetto civico di Gianfranco Lo Piccolo". Lo affermano Alessandro Anello, Commissario Provinciale della Lega, Alessandro Aricò, capogruppo di DiventeràBellissima all'Ars e Totò Lentini, deputato di Ora Sicilia all'Ars.

A sua volta, Pellerito sottolinea: "La eterogeneità di componenti civiche e politiche ricadenti in un alveo afferibile all'area liberale e di Centrodestra con Lega, DiventeràBellissima, Ora Sicilia e Idea Sicilia è il percorso naturale con il quale c'è una piena condivisione di programmi amministrativi e di visione di sviluppo del territorio. Non posso che essere felice del percorso che stiamo costruendo per la rinascita del territorio".

Gianfranco Lo Piccolo dichiara: "A Pierpaolo il mio personale ringraziamento, saperlo al mio fianco mi dà serenità per il prezioso apporto che darà nella gestione di questo progetto comune. A tutte le forze politiche, da chi ha creduto di dare forza a questo progetto civico sin dalla prima ora come Idea Sicilia, passando per la Lega e DiventeràBellissima che instancabilmente hanno lavorato per cercare giorno dopo giorno la più ampia adesione delle forze liberali e di centrodestra e per finire ad Ora Sicilia va il mio ringraziamento per la fiducia riposta e per l'aiuto che daranno alla gestione amministrativa di questo territorio".