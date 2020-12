Carini, Davide Marino nominato coordinatore Lega Giovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Davide Marino, un giovane studente di Ingegneria, è stato nominato responsabile cittadino Lega giovani di Carini. "Fin da piccolo - dice Marino - guardavo Carini con un occhio di speranza, per cercare quel cambiamento che fosse di aiuto per la nostra comunità. Col passare degli anni capì che quel cambiamento potevo essere io. Tutto ciò è stato possibile solamente grazie al sostegno di Elisabetta Luparello, che ha da subito creduto in me e ai ragazzi della Lega Giovani di Carini. Ho portato e porterò altre attività sempre a favore del bene comune".

"All'indomani delle elezioni comunali di Carini, la Lega Giovani decide di potenziare la sua presenza all'interno dell'importante comune del palermitano", sottolinea la coordinatrice provinciale Elisabetta Luparello, che spiega: "Da oggi Davide Marino, un giovane studente di ingegneria viene nominato responsabile cittadino Lega giovani di Carini. Marino è un militante della Lega che, con la sua determinazione, spinto da tanta voglia di cambiamento, potrà fornire Carini della giusta spinta per una rinascita. Il suo lavoro sarà in perfetta sinergia con tutto il gruppo giovani del territorio che ha già dimostrato di essere innamorato del proprio territorio. Quindi Davide, buon lavoro".