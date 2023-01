Piscina comunale, Schillaci (M5S): "L'amministrazione trovi soluzioni condivise con le società sportive"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L’amministrazione comunale risolva in tempi celeri le disfunzioni della piscina comunale. Il caos che si trascina da tempo sta danneggiando le società sportive, costrette ad allenarsi e a disputare i campionati niente meno che a Terrasini. L’assessore Figuccia non ha dato alcuna risposta. Ascolti gli operatori del settore e con loro trovi soluzioni immediate".

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che, rispondendo alle sollecitazioni del mondo sportivo, incalza l’amministrazione a risolvere il problema legato alle mancanze strutturali della piscina comunale, non più agibile.

"Chiederò un'audizione in quinta commissione all'Ars - sottolinea la deputata - per trovare insieme agli operatori del settore, alle società sportive olimpiche e paralimpiche, delle soluzioni a livello regionale a breve tempo perché i campionati hanno tempi improcrastinabili, nell’attesa che i progetti del Pnrr vedano quanto prima la luce. Invito quindi l’amministrazione comunale a risolvere questo pesante disservizio e a valutare i consigli delle stesse associazioni sportive che ben conoscono il settore".

"Occorre restituire in tempi celerissimi questo bene alle associazioni sportive della città e ovviamente anche a tutti i cittadini palermitani", conclude Schillaci.