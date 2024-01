Carenza di medici nei comuni delle Madonie, interrogazione di Aiello (M5S) al ministero della Salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Quest’oggi ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero della Salute evidenziando la problematica della carenza di medici di medicina generale nel Comune di Caltavuturo. Negli ultimi mesi a causa del pensionamento di due medici e di altrettanti dimissioni il territorio si trova a dover far fronte alla carenza di medici di medicina generale e ciò comporta gravissimi disagi alla popolazione locale e rischi per la salute pubblica. Il problema della carenza dei medici di medicina generale viene avvertito come serio e importante dalla maggior parte dei cittadini che hanno iniziato a mobilitarsi in assemblee cittadine e comitati civici al fine di trovare interlocuzioni con le istituzioni e gli enti competenti per trovare una soluzione strutturale a tale esodo di personale sanitario che si ripete periodicamente".

"Tale carenza di medici di medicina generale è avvertito non solo nel comune di Caltavuturo ma in tutti i comuni delle Madonie e delle cosiddette aree interne della Sicilia. Il Ministero della Salute in concerto con l’Assessorato regionale alla salute della regione siciliana dovrebbe fare in modo che il diritto alla salute così come sancito dalla Costituzione Italiana venga di fatto tutelato e garantito a tutti gli abitanti di Caltavuturo e delle intere Madonie; pertanto con la mia interrogazione ho chiesto al Ministero della Salute se è a conoscenza del problema della carenza di medici di medicina generale nel Comune di Caltavuturo e negli altri comuni delle Madonie e quali azioni, di concerto con la regione siciliana, si stiano mettendo in campo per fare in modo che tale problematica venga risolta in modo definitivo e strutturale", conclude Davide Aiello, parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.