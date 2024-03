Caregiver, M5S: "La legge una grossa mano tesa ai disabili gravi, ma c’è ancora tanto da fare per loro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Una buona base su cui lavorare in futuro. Il riconoscimento per legge della figura del caregiver con ruolo centrale nel sistema socio sanitario regionale è fondamentale per tantissime famiglie e le agevolerà nell’assistenza dei loro congiunti disabili. Finalmente la sanità fa parlare di sé all’Ars in chiave positiva e non per disservizi o spartizioni”. Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca e il collega Carlo Gilistro, entrambi componenti della commissione Salute dell’Ars. “C’è, però – continua De Luca – ancora tanto ancora da fare a favore dei disabili gravissimi, troppo spesso dimenticati da questo governo. Si cominci con l’emanazione del decreto attuativo per lo sportello unico per la disabilità approvato tre mesi fa con una norma a prima firma della nostra collega Roberta Schillaci di cui siamo ancora in attesa”. “Lo sportello unico per la disabilità – dice Roberta Schillaci –agevolerà notevolmente le famiglie con disabili a carico, evitando che siano stritolate dalle pastoie burocratiche. Prevede un coordinamento tra uffici amministrativi ai vari livelli comunali e regionali, per evitare che le famiglie vengano sballottate da un ufficio all’altro, spesso anche costrette a presentare più volte la stessa documentazione. Solleciterò nei prossimi giorni l’assessore Nuccia Albano all’emanazione del decreto attuativo relativo. Ottima, intanto, l’approvazione del ddl sui caregiver cui ho avuto modo di contribuire attivamente. Si tratta di una vittoria da ascrivere trasversalmente a tutta l’Ars, cui va un grande plauso per lo spirito di collaborazione che l’ha animata