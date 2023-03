Da "Amici" di Maria De Filippi al Comune di Capaci: Alexsandra Fiaschini nominata assessore dal sindaco Puccio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sindaco di Capaci Pietro Puccio nomina Alexsandra Fiaschini come nuovo assessore. La giovane donna è molto conosciuta in paese. In passato gli abitanti di Capaci si sono trovati a fare il tifo per lei in programmi televisivi come "Amici" di Maria De Filippi e il festival di Castrocaro, ha fatto da spalla nelle anteprime dei concerti di alcuni cantanti conosciuti nel panorama nazionale della musica italiana, come Elisa. Il suo amore per la musica è sempre presente, oggi impartisce lezioni di canto ai bambini. E' molto impegnata nel sociale. E' stata presidente della Consulta delle donne di capaci, ed è attualmente presidente del consiglio di circolo della direzione didattica di capaci Alcide De Gasperi.

Questo è ciò che scrive sul Facebook l'assessora Alexsandra Fiaschini. "Onorata di aver ricevuto questa nomina, ringrazio il Sindaco Pietro Puccio per la fiducia riposta in me. Cosciente dell'enorme responsabilità che questa carica richiede, posso solo promettere una cosa: che la affronterò con determinazione e con il massimo impegno,nell'interesse del mio Paese e della Comunità di Capaci. Sono lieta delle deleghe assessoriali a me assegnate (Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo, Gemellaggi, Farmacia e Verde Pubblico) in quanto le reputo attinenti alle mie esperienze di vissuto personale. Posso garantire che il mio sarà un assessorato aperto a Tutti, per raggiungere quel bene comune che la nostra comunità fortemente merita, in linea con gli obiettivi dell'amministrazione guidata dal sindaco Pietro Puccio".