Capaci, Figuccia: "Solidarietà a Maria Giammona, ora costruire forza alternativa per le amministrative di maggio"

"Apprendiamo delle dimissioni dalla carica di assessore al comune di Capaci dell'amica Maria Giammona alla quale esprimo grande vicinanza per questa scelta sofferta - a dirlo in una nota è il deputato questore all'Ars Vincenzo Figuccia che prosegue - il recinto della sinistra estrema le stava evidentemente troppo stretto così come l'indirizzo dell'amministrazione Puccio. Ma il tempo e i sacrifici dedicati ad una comunità non sono mai persi e alla luce di tutto ciò, siamo pronti a costruire una coalizione di centrodestra che lavorerà con determinazione in sinergia con il governo regionale e nazionale".