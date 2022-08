Caos centrosinistra, Carramusa (Giovani socialisti): "Conte passa a destra, scuse per livore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il centro-sinistra giallo-rosso in Sicilia non esiste più. Questo è quello che esce dalle riflessioni del segretario regionale della Federazione dei Giovani Socialisti, Mattia Carramusa. “Ciò che esce dai fatti dell’ultima ora – dichiara Carramusa – è un tradimento. Il livore di Conte nei confronti delle forze di centrosinistra è tale da aver rotto una coalizione in cui c’era identità di vedute su contenuti e cronoprogramma”. La rottura di Conte regala, di fatto, la Sicilia alla destra, rendendo impossibile qualsiasi alternativa competitiva. La questione delle liste “è solo una scusa”, continua il segretario della FGS Sicilia. “Il Movimento 5 Stelle, con questa scelta, conferma un passaggio da sinistra a destra. Il regalo della Sicilia a Forza Italia, Lega e Meloni rappresenta una resa incondizionata e una complicità indiretta a quelle politiche populistiche” “Aver scaricato Caterina Chinnici è la dimostrazione che sui territori i 5stelle non hanno autonomia decisionale: decide tutto il vertice, il territorio subisce. Ora alla Chinnici, o a chi per lei, resta solo di raccogliere i cocci e cercare di ottenere il miglior risultato per non lasciar piombare la Sicilia nel caos totale”, conclude Carramusa.