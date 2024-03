Canzoneri (Fdi): "Bene la completa riapertura del sottopasso di via Crispi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Si sblocca un altro pezzo importante della viabilità cittadina, con la completa riapertura del sottopasso di via Crispi avvenuta ieri". Lo dichiara Germana Canzoneri, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, aggiungendo: "Continua, quindi, il proficuo lavoro dell’amministrazione comunale sulla velocizzazione dei cantieri, come per le recenti aperture nella circonvallazione e al Papireto. Nel caso di via Crispi si agevolerà così lo scorrimento anche del traffico diretto agli ingressi portuali".