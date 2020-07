Cantiere popolare, nominato direttivo di Bagheria: Pietro Canzoneri coordinatore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La politica mi sorprende ancora nonostante la mia lunga esperienza: attorno al progetto di Cantiere popolare registro in queste settimane un entusiasmo e una voglia di partecipazione molto forti. Si rafforza l’idea che la politica non la si puó subire e che non possiamo accettare la superficialità, l’antipolitica e il qualunquismo. A Bagheria - a cui mi lega uno speciale rapporto di affetto - d’intesa con Roberto Corona, responsabile Enti Locali - diamo vita al direttivo di Cantiere popolare guidato dal coordinatore Pietro Canzoneri e composto da Pascal Amico, Santo Lo Buglio, Angelo Puleo, Giuseppe Moscarella. A loro auguro buon lavoro e confermo il sostegno e la disponibilità della comunità politica che ho l’onore di rappresentare". Lo annuncia il leader di Cantiere popolare Saverio Romano.