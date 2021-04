Assessori Marino e Martorana: "Canone unico patrimoniale, rimodulare la delibera"

La delibera, all'esame del consiglio comunale, relativa all'applicazione del Canone unico patrimoniale (Cup) di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria è stata al centro di un incontro ieri sera tra il sindaco Leoluca Orlando, gli assessori e gli uffici competenti.

"A seguito degli approfondimenti effettuati, è stato rilevato che la delibera come proposta non è conforme agli indirizzi normativi che prevedono il rispetto del gettito conseguito - dicono gli assessori comunali ai Tributi, Sergio Marino, e alle Attività produttive, Cettina Martorana -. Pertanto, risulta necessaria una sua rimodulazione per adeguarla ai valori forniti dall'ufficio Tributi".

"E' già stato predisposto, inoltre, apposito emendamento che, in applicazione della quantificazione fornita a seguito di approfondimento - concludono i due assessori -, comporterà una significativa riduzione dei canoni, senza peraltro alterare gli equilibri di bilancio. La crisi che oggi vive la nostra società deve tradursi in atti che siano di vero sostegno per il mondo produttivo pur nel rispetto della nuova normativa".