Nasce a Palermo il primo gruppo di sostegno alla candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd. Oltre 100 firme, di militanti dem e cittadini senza tessera, raccolte in poche ore in calce ad un appello, una pagina Facebook operativa e un primo appuntamento già programmato per sabato 17 pomeriggio presso l’associazione Xinergie di piazza Sant’Anna.

"Non siamo e non saremo una corrente - dicono i promotori - ma uomini e donne che guardano con entusiasmo alla proposta politica di Elly per rigenerare il Pd e l’intero campo del centrosinistra. Pensiamo sia arrivato il momento di costruire collettivamente una nuova stagione e ridare una speranza concreta a tanti".

Tra i primi firmatari, Mari Albanese, presidente commissione cultura VIII circoscrizione; Roberta Bellia, vicepresidente consiglio comunale di Carini; Giovanni Tarantino, presidente Asud; Sergio Lima, componente segreteria regionale Pd; Dario Duminico, segretario circolo Pd II circoscrizione; Erasmo Palazzotto, già deputato Pd; Valerio Bordonaro, componente segreteria regionale Pd; Paola Castiglia, consigliera comunale Cefalù; Gaetano Merlo, imprenditore; Salvo Badalamenti, vicesindaco Carini; Laura Sauro, funzionaria UE; Andrea Sgroi, consigliere comunale Carini; Fosca Giammanco, consigliera comunale Carini; Adele Di Prima, consigliera Pd V circoscrizione; Alessandro Valenziano, operatore culturale; Marika Cirone Di Marco, direzione regionale Pd.