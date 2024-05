La lista degli impresentabili, Russo e Cannella (Fdi): "Milazzo prosegue la sua corsa per le Europee"

"Il nostro impegno resta fermo e determinato nel supportare la candidatura di Giuseppe Milazzo, convinti della sua integrità e del suo contributo al progetto politico del partito". Lo affermano congiuntamente Giampiero Cannella e Raoul Russo, rispettivamente coordinatore regionale e provinciale di Fratelli d'Italia.

"L'inserimento di Milazzo nella lista impropriamente definita degli 'impresentabili', stilata dalla commissione parlamentare Antimafia, rappresenta un atto dovuto e previsto dal codice di autoregolamentazione, che non implica né l'incandidabilità né l'ineleggibilità degli stessi". Milazzo è stato rinviato a giudizio per tentata concussione; mentre l'altro siciliano in lista - Marco Falcone di Forza Italia, assessore regionale all'Economia in carica - è imputato in due diversi procedimenti, uno a Palermo per induzione indebita a dare e promettere utilità, e uno a Catania per tentata concussione.

“La comunicazione della commissione - concludono Cannella e Russo - non compromette la fiducia e il sostegno del partito verso Giuseppe Milazzo. Peraltro il procedimento in corso non lo rende affatto incompatibile con la sua candidatura. Continuiamo a sostenere fermamente Milazzo, convinti della sua integrità e dell’esperienza che ha maturato all’interno del parlamento europeo e non solo. Fdi ribadisce il proprio impegno per la trasparenza e la legalità, e continuerà a sostenere i propri candidati che condividono questi valori fondamentali”.