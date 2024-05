Europee, sette candidati "impresentabili" per la commissione nazionale Antimafia: due sono siciliani

Due dei sette candidati "impresentabili" alle elezioni Europee sono siciliani: si tratta di Marco Falcone (Forza Italia) e Giuseppe Milazzo (Fratelli d'Italia). E' quanto emerge dalle verifiche svolte dalla commissione parlamentare nazionale Antimafia.

Gli altri candidati in violazione del codice di autoregolamentazione dei partiti sono Angelo D`Agostino e Luigi Grillo di Fi-Noi Moderati; Alberico Gambino di Fdi; Filomena Greco della lista Stati Uniti d'Europa e Antonio Mazzeo del Pd. Lo ha reso noto la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo leggendo l'elenco degli "impresentabili" in apertura di seduta.

Per quanto riguarda i due siciliani, Falcone è imputato in due diversi procedimenti, uno a Palermo per induzione indebita a dare e promettere utilità, e uno a Catania per tentata concussione; mentre Milazzo è stato rinviato a giudizio per tentata concussione.

"Sono particolarmente contenta perché in questo mio primo anno di presidenza siamo riusciti a invertire la tendenza: quella di non dare i nomi degli 'impresentabili' il giorno prima o pochi giorni prima del voto", afferma la presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, che aggiunge: "Lo abbiamo fatto grazie al lavoro, a cui tengo particolarmente fare un ringraziamento, della Direzione nazionale Antimafia e del procuratore nazionale Antimafia che ci hanno trasmesso gli elenchi in tempo congruo per verificarli a nostra volta grazie al lavoro dei magistrati consulenti in commissione. Questo permette una corretta informazione a chi andrà a votare". In generale, secondo Colosimo, "bisogna ritornare al controllo preventivo, cioè prima della presentazione delle liste" ma "ogni partito giustamente fa le sue valutazioni".