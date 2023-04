L'ex M5s Cancelleri alla convention di Forza Italia, Schifani: "Lo accolgo con piacere"

Nei giorni scorsi ha lasciato il M5s, dicendosi deluso dal leader Giuseppe Conte. Oggi si è presentato alla convention di Forza Italia al Teatro Politeama. Una presenza con la quale l'ex viceministro Giancarlo Cancelleri ha praticamente sancito il cambio di casacca. Poi praticamente ufficializzato dalle parole del presidente della Regione Renato Schifani.

"Forza Italia è un partito aperto, così come lo siamo con Giancarlo Cancelleri che è stato un avversario di stile e che io accolgo con piacere. Cancelleri è stato un avversario di Musumeci ma lo ha fatto con stile, un politico che è stato al suo posto istituzionale nell'interesse della Sicilia". Cancelleri, seduto in seconda fila, si è alzato in piedi e ha ringraziato.

Da anni uno dei volti simbolo dei pentastellati nell'Isola e per due volte candidato alla presidenza della Regione siciliana col Movimento, Cancelleri si è seduto dietro al presidente della Regione Renato Schifani e al sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Accanto a loro il coordinatore azzurro in Sicilia, Marcello Caruso, che ha preso il posto di Gianfranco Miccichè.

La convention è iniziata con un applauso al presidente Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Sullo schermo è stato proiettato un video con immagini di repertorio e la voce del presidente che ripercorre la storia del partito e il suo valore. Al termine del filmato, tutta la platea, compreso lo stesso Cancelleri, si è fermata a battere le mani.

Applausi che Cancelleri non ha lesinato anche dopo l'intervento di Edy Tamajo, l'assessore regionale che ha parlato di "nuovo bipolarismo in cui sarà difficile far crescere soggetti di centro" e in cui "dobbiamo aprire agli esclusi, ai delusi, a chi non ha più una casa, agli astensionisti".

Una sorta di benvenuto all'ormai ex pentastellato nelle parole del coordinatore Caruso. "Noi siamo una casa aperta, le nostre porte sono aperte a quanti vogliono condividere con noi i nostri ideali. Noi non vogliamo cambiare la Sicilia, vogliamo renderla normale".

Al Politeama è intervenuto in apertura anche il sindaco Lagalla: "Essere qui - ha detto - significa dare ancora oggi un'adesione a un progetto politico di coalizione. Non ci è consentito sbagliare: occorre lavorare con determinazione, volontà e prospettiva, continuando sulla strada della stretta collaborazione tra il governo regionale e il governo della città".