Campofelice di Roccella, due consiglieri comunali aderiscono alla Dc di Cuffaro

I consiglieri comunali di Campofelice di Roccella Matilde Prinzi, che è anche vice sindaco, e Giovanni Venturella (capogruppo di maggioranza) aderiscono alla Democrazia Cristiana. Insieme a loro, una squadra di professionisti, imprenditori, giovani e cittadini impegnati nel sociale.

"Per noi si tratta di un passaggio naturale perché condividiamo i valori della Democrazia Cristiana, quelli della lealtà, dell'amicizia, della famiglia, della giustizia, dell'accoglienza - dichiarano i due consiglieri -. Continueremo a lavorare per il bene di Campofelice di Roccella, non facendo mai mancare l'apporto al sindaco e alla maggioranza".

"Raccogliamo sempre più consenso in tutte le province e questo non può che testimoniare la bontà del nostro progetto, iniziato anni fa da Totò Cuffaro - dichiara il segretario regionale della Democrazia Cristiana, Stefano Cirillo -. Siamo sicuri che Matilde Prinzi e Giovanni Venturella, da tempo impegnati per la crescita del territorio, potranno dare al partito un apporto significativo".