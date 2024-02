Campofelice di Roccella: il nuovo coordinatore di Forza Italia è Eugenio Lembo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il partito di Forza Italia, ha rinnovato il coordinamento del comune di Campofelice di Roccella. Il nuovo coordinatore è il consigliere comunale Eugenio Lembo affiancato dal giovane Francesco Fotia.“Questo rinnovamento - afferma il consigliere Lembo - rappresenta un importante passo in avanti per il partito, che punta a rafforzare la sua presenza sul territorio ed attrarre un numero sempre più crescente di giovani. In tal senso, il nuovo coordinamento si propone di lavorare a stretto contatto con le istituzioni locali, con l’obiettivo di creare una sinergia efficace per il raggiungimento di risultati concreti. Ringrazio l'onorevole Tamajo per la fiducia dimostrata al nostro gruppo politico e alla sua presenza attiva nel nostro territorio”.