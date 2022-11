Campo di calcio dell’Albergheria abbandonato, l'impegno per riqualificare l'area

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Far tornare fruibile il campo di calcio nel quartiere Albergheria. Questo l'obiettivo dei consiglieri comunali della IV Commissione (Solidarietà Sociali, Pari opportunità e Politiche di genere) e della V (Sport, Scuola e Cultura) che hanno effettuato un sopralluogo nell’area in cui è ubicato l’impianto. Presente anche l’assessore allo Sport, Sabrina Figuccia. Il campo, anni fa, era sorto grazie all’impegno del comitato “Rinasce l’Albergheria” ma ormai non è più utilizzabile anche perché nella stessa area, ogni fine settimana, si svolge il mercato dell’usato.

“Da anni tante famiglie con bambini e ragazzi chiedono la riqualificazione del campo, così come in passato è avvenuto a piazza Magione e allo Zen. L’assessore, che ringraziamo per la sensibilità e la presenza, ci ha assicurato che studierà la situazione ed è pronta a soddisfare le richieste delle due Commissioni che rappresentano le istanze di un intero quartiere”, dichiara Salvo Imperiale, presidente della IV Commissione. “Vogliamo che il nuovo campo dell’Albergheria diventi un esempio di struttura sportiva come presidio di legalità”, aggiunge Salvo Alotta, presidente della V Commissione.