L'accordo politico fra Lega e Udc, il deputato nazionale Nino Minardo passa al gruppo Misto con Cesa

Il presidente della commissione Difesa alla Camera Nino Minardo lascia la Lega per dare il via all’iter di costituzione della componente Udc a Montecitorio, così come previsto dall’accordo politico tra la Lega e Udc.

Il primo nucleo dello scudocrociato alla Camera dei deputati vedrà la presenza del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa e di Minardo, deputato di Modica, i quali hanno formalmente comunicato al presidente della Camera Lorenzo Fontana il loro passaggio come indipendenti Udc nel gruppo Misto.

L'Udc in vista delle elezioni Europee ha stretto un patto federativo con la Lega.