Caccamo, dalla Regione 970 mila euro per via Sant'Orsola: a breve la gara per affidare i lavori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Regione Siciliana, tramite i fondi Poc (Programma Operativo Complementare), ha destinato 970 mila euro per riparare e ripristinare la via Sant'Orsola a Caccamo, arteria gravemente danneggiata da una frana e da anni chiusa al traffico. A darne notizia il sindaco di Caccamo, Franco Fiore, nel corso dell'ultima seduta consiliare. "Finalmente arrivano buone notizie per via Sant'Orsola. La giunta regionale siciliana ha approvato, nella seduta del 26 ottobre scorso, una delibera con la quale vengono individuati i fondi, tra l'altro, per il ripristino di via Sant'Orsola. - Ha detto il primo cittadino. - Questa strada chiusa da anni al traffico e l'intero quartiere isolato è un problema che ho attenzionato sin dal primo giorno del mio insediamento, quando ho appreso, mio malgrado, che non c'era nessun finanziamento per il rifacimento di questa importante arteria. Grazie alle indicazioni dell'Assessore Regionale Edy Tamajo e del Commissario per il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana, abbiamo fatto predisporre, a stretto giro, un progetto cantierabile".

Infatti, senza un progetto cantierabile non sarebbe stato possibile chiedere alcun finanziamento. "Pertanto, ho disposto che venisse redatto il progetto esecutivo e, successivamente, con l'assessore Enza Passafiume, abbiamo seguito i passaggi per ottenere i pareri sia del Genio Civile che della Soprintendenza ai Beni Culturali. Ottenuti i pareri degli Enti preposti, abbiamo presentato il progetto alla struttura commissariale per richiedere di finanziare l'opera. Ed è notizia di qualche giorno fa che sono state individuate le risorse con le quali finanziare quest'opera, il cui costo ammonta il cui costo ammonta a 970.000 euro. - Ha aggiunto il sindaco Fiore. - Toccherà adesso alla struttura commissariale predisporre gli atti per avviare la gara e appaltare i lavori. Voglio rassicurare i cittadini che l'amministrazione comunale non ha mai sottovalutato la gravità del disagio, adoperandosi in ogni modo possibile per superarlo. Come ho sempre fatto, continuerò a informare tempestivamente sui tempi relativi ai lavori e su ogni ulteriore notizia utile".