Caccamo, il presidente del Consiglio comunale Debora Spica aderisce a Fratelli d'Italia

Una nuova adesione al progetto politico di Fratelli di Italia in provincia di Palermo. Il Presidente del Consiglio comunale di Caccamo, Debora Spica, ha ufficializzato il suo ingresso nel movimento di Giorgia Meloni. “Nella scelta di aderire a Fratelli d’Italia è prevalso il senso dell’essere donna ed i forti ideali patriottici che la leader Giorgia Meloni mette in risalto in ogni suo intervento – ha affermato la Spica - In questa direzione l’impegno di Giorgia Meloni e di Carolina Varchi, senza sminuire l’impegno dello storico gruppo di Fratelli d’Italia è indirizzato alla quotidianità ed alla concretezza delineando le problematiche del territorio con i suoi bisogni primari”. “Sono felice ed orgoglioso di accogliere Debora Spica in fratelli d'Italia dopo tre anni di percorso, compromesso anche dall'emergenza pandemica, questa adesione rappresentato uno slancio maggiore per fare sempre meglio – ha affermato Salvo Randazzo – Presidente del circolo di Caccamo - In questo giorni anche altri consiglieri comunali stanno valutando l'adesione. Ringrazio Raoul Russo e la segreteria provinciale per il supporto quotidiano”. Soddisfazione ed entusiamo è stato espresso all'unisono dall'eurodeputato Giuseppe Milazzo, dal parlamentare nazionale Carolina Varchi e dal commissario per Palermo città, Raoul Russo: “Siamo certi che la presenza di Debora Spica in Fratelli di Italia costituirà un valore aggiunto per il partito e per il territorio, del quale saprà certamente interpretare e cogliere le esigenze, trasformandole in fatti concreti. A Debora auguriamo buon lavoro”.