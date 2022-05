Ferrara (Fdi): "Buoni spesa a ridosso delle elezioni, dall'amministrazione comportamento ambiguo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Mi rincuora che oltre 6 mila famiglie finalmente riceveranno i sussidi alimentari che la Regione Siciliana aveva stanziato, tramite i fondi Poc Sicilia. E' però inaccettabile che la volontà di superare gli ostacoli di reimputazione di bilancio sia avvenuta soltanto a inizio maggio, a pochi giorni dalle elezioni comunali e ben sei mesi dopo l'avviso pubblico, lasciando in estrema difficoltà oltre 20 mila beneficiari".

Lo dice Fabrizio Ferrara, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che aggiuge: "Non vorrei che ci fosse una chiara volontà politica da parte dell'amministrazione di sfruttare questa misura, arrivarndo ad elargire questi buoni a ridosso delle amministrative. Questo dimostra come l'attuale amministrazione sia a corto di argomenti e sfrutti tecniche di campagna elettorali ambigue e 'd'altri tempi'.

I cittadini non possono più permettersi atteggiamenti di questo tipo e gli amministratori devono dare delle risposte immediate ai problemi evitando di posporli quando è più conveniente, alimentando il sospetto che certi candidati possano sfruttare a proprio vantaggio una misura di dignità per i cittadini più bisognosi".