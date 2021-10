"Sostegno a chi ha disagi mentali, si dia piena attuazione al Budget di salute"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Continuano le iniziative dell’associazione “ Si può fare Sicilia per il lavoro di comunità” per promuovere la piena attuazione delle normative che riguardano i progetti terapeutici individualizzati sostenuti con il budget di salute. Dopo la lettera inviata nei giorni scorsi a tutte le ASP siciliane, è stata prevista un’ulteriore iniziativa rivolta soprattutto agli utenti e ai familiari di persone caratterizzate da disagio psichico, infatti Lunedì 11 Ottobre dalle 10:00 alle 12:00, presso le sedi dei dipartimenti di salute mentale e i centri di salute mentale territoriali di parecchie città siciliane verranno distribuiti dei volantini informativi sul tema del budget di salute e della presa in carico comunitaria, il cui scopo è quello di rendere maggiormente consapevoli sui propri diritti tutte le persone interessate. La distribuzione dei volantini è prevista a Siracusa, Catania, Acireale, Enna, Palermo, Partinico, Alcamo, Sant’Agata di Militello. per info: sipuofarecomunita@gmail.com