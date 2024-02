Alaimo entra in Giunta al posto di Varchi: Cannella diventa vicesindaco, ad Anello i rapporti con il Consiglio

Con il giuramento di oggi a Palazzo Palagonia, davanti al segretario generale, Brigida Alaimo entra ufficialmente nella Giunta comunale. Alaimo, indicata da Fratelli d'Italia, prende il posto della dimissionaria Carolina Varchi. Alaimo assumerà le deleghe al Bilancio, ai Tributi, ai Beni confiscati e alla Legalità, all'Avvocatura e al Controllo analogo delle società partecipate.

Così ha stabilito il sindaco Roberto Lagalla che, preso atto delle dimissioni della Varchi (a decorrere da oggi), ha contestualmente assegnato la funzione di vicesindaco all'assessore alla Cultura Giampiero Cannella e una nuova delega - quella ai rapporti con il Consiglio comunale - ad Alessandro Anello, in aggiunta a quelle già conferite. Tutte queste decisioni sono state messe nero su bianco in un'unica determinazione sindacale che redistribuisce parzialmente le deleghe.

"Sono onorata di assumere oggi il ruolo di assessore. Ringrazio Fratelli d’Italia per avermi indicata, il sindaco Lagalla per avere accolto questa indicazione e il mio predecessore Carolina Varchi per il grande lavoro svolto nel corso del suo mandato". Queste le prime parole da assessore di Brigida Alaimo. "L’impegno profuso da Carolina Varchi - sottolinea Alaimo - renderà il mio compito meno arduo. Io proseguirò nel segno di una totale continuità politica e amministrativa, impegnandomi a fondo per continuare lo straordinario percorso di risanamento dei conti della quinta città d’Italia. Lo farò unendomi alla delegazione in Giunta di Fratelli d’Italia, con spirito di sacrificio, umiltà e grande voglia di fare - conclude Alaimo - nell’interesse dei cittadini palermitani e per il rilancio della città".

"Auguro buon lavoro a Brigida Alaimo, neo assessore del Comune di Palermo, e a Giampiero Cannella che assume da oggi anche il ruolo di vicesindaco. Sono certa che entrambi svolgeranno il loro compito con serietà e impegno, nell’interesse di Palermo", dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia. "A loro - prosegue - lascio i frutti del mio lavoro. Un lavoro difficile, quello di risanare i conti del Comune di Palermo. Una città che la precedente amministrazione ci ha lasciato in gravissime condizioni dal punto di vista economico-finanziario. Avevo assunto questo impegno con i palermitani e sono orgogliosa di averlo mantenuto, anche grazie alla fiducia concessami dal sindaco Roberto Lagalla, che ringrazio. Adesso continuerò a sostenere e ad aiutare la mia città da Roma, nella veste di deputato e dirigente di Fratelli d’Italia, certa di avere lasciato le mie deleghe in ottime mani".

"La nuova ulteriore delega ai rapporti con il Consiglio comunale conferitami dal sindaco Lagalla, che ringrazio per la fiducia, - dice l'assessore Anello - è uno stimolo a lavorare sempre di più e meglio al servizio dell'istituzione che rappresento adesso anche in chiave di raccordo fra l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e la Giunta che esercita le funzioni di governo. Sarò a disposizione di tutti i colleghi con competenza e spirito di servizio, forte della mia più che ventennale esperienza politica sia da consigliere comunale che da assessore".

Il sindaco Roberto Lagalla saluta Varchi ringraziandola per "il grande impegno dimostrato come vicesindaco e assessore al Bilancio che si è tradotto in traguardi importanti per l’amministrazione, riuscendo a tirare fuori il Comune dalle paludi del dissesto". "Sono sicuro - aggiunge il primo cittadino - che continuerà a dare il suo sostegno a Palermo, pur ricoprendo altri ruoli istituzionali. Sono convinto che il nuovo vicesindaco Giampiero Cannella, al quale rinnovo gli auguri, saprà interpretare il nuovo incarico con la stessa passione e il medesimo spirito di servizio per il bene di Palermo. Tengo infine a dare il benvenuto nella Giunta comunale e a rivolgere gli auguri di buon lavoro all’assessore Brigida Alaimo".

Adesso il prossimo passaggio atteso è l'ingresso in Giunta di Fabrizio Ferrandelli (in quota Lavoriamo per Palermo, gruppo che fa riferimento al sindaco). Ferrandelli, che la scorsa settimana ha ufficializzato assieme al consigliere Leonardo Canto il suo addio ad Azione, dovrebbe prendere il posto e le deleghe finora portate avanti da Antonella Tittito.