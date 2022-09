Brancaccio, Lagalla al Consiglio della seconda circoscrizione per ricordare padre Pino Puglisi

Stamattina il sindaco Roberto Lagalla ha partecipato alla seduta del consiglio della seconda circoscrizione, nella sede di via San Ciro, a Brancaccio, dove è stato ricordato il martirio di padre Pino Puglisi.

"A ricordare la missione del beato padre Pino Puglisi - ha detto il sindaco Lagalla - c'è la testimonianza di una chiesa in trincea che aiuta la gente, i bisognosi e soprattutto i giovani che rischiano di diventare manodopera di una mafia che nel tempo non ha perso pericolosità e capacità di infiltrazione nella nostra vita sociale. L'antimafia si pratica ogni giorno sul campo e la politica deve farsi strumento di prevenzione. Ricordare don Pino non significa solo fare memoria, ma conoscerne la storia e seguire il suo esempio portando avanti azioni concrete in favore della nostra città".