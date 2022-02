Borgo Molara: "Via Santicelli è un fiume in piena"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una situazione divenuta insostenibile, quella di Via Santicelli. La strada è perennemente invasa d'acqua, soprattutto dalle recenti piogge, si trasforma in un fiume in piena, creando ai residenti disagi per raggiungere le proprie abitazioni. A denunciarlo è l’ex consigliere della IV circoscrizione Domenico Fanciuso. Ho più volte richiesto a gli organi competenti un intervento che metta fine a questa seria problematica che si potrae da anni, mettendo a rischio la circolazione stradale con possibili incidenti soprattutto per le moto, considerato il manto stradale pieno di grosse buche. Mi appello, continua Fanciuso al Signor Sindaco di un suo autorevole e urgente intervento, per porre fine a questo scempio