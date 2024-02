Bonus mutuo prima casa, consiglieri comunali Fi: "Si proroghi il bando"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell'avvicinarsi della scadenza del bando per accedere ai fondi destinati all'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa in Sicilia, il gruppo Fi in seno al Consiglio comunale di Palermo, si fa portavoce di una richiesta: una proroga di 15 giorni per consentire a tutti i potenziali beneficiari di partecipare al bando.

"È cruciale garantire a tutti i cittadini la possibilità di presentare le proprie istanze", sottolinea Caterina Meli. "L'accesso a questi fondi rappresenta un'opportunità unica per molte famiglie siciliane di realizzare il sogno dell'accesso ad una casa propria. Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro", aggiunge Meli.

Il bando, che offre contributi a fondo perduto del 50% della quota degli interessi corrispettivi sui mutui, è estremamente prezioso ma il tempo stringe. "La proroga di 15 giorni consentirebbe a un numero maggiore di cittadini di beneficiare di questa opportunità", afferma Meli. "Il nostro obiettivo deve essere quello di garantire un accesso equo e inclusivo a questi fondi, contribuendo così al benessere del nostro territorio che passa dal sostegno che riusciremo a dare alle famiglie", conclude.