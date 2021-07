Sanità, Savarino: "In arrivo bonus Covid per operatori Seus"

In arrivo un'altra quota del bonus Covid ai lavoratori della Seus. Lo annuncia la parlamentare regionale Giusy Savarino. "Oggi - dice l'esponente di Diventerà Bellissima - registriamo una bella notizia per la quale desidero ringraziare l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Si tratta di un provvedimento appena firmato con cui viene liquidata una somma importante a favore del Seus, la società consortile che si occupa del servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia, per il pagamento ai dipendenti di una nuova tranche del 'bonus Covid-19'".

Per Svarino si tratta del "riconoscimento del grande lavoro che questi professionisti stanno svolgendo in oltre un anno di emergenza sanitaria. Sono orgogliosa dell’azione di Governo che dimostra, ancora una volta, di essere concreta ed efficace".