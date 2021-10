Bongiorno (Iv): "Tamajo indica la via maestra, rompete gli indugi e seguitelo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha fatto bene l’onorevole Tamajo a prendere le distanze da Totò Cuffaro, perché capisce bene che Italia Viva ha nel suo DNA valori e principi totalmente opposti al “Cuffarismo”. Il partito di Totò Cuffaro è semplicemente la parodia di un partito, peraltro di un partito per certi versi glorioso. La nuova Dc di Cuffaro, invece, è una macchietta, utile solo a ottenere un minimo di personale agibilità politica. Sia ben chiaro, Cuffaro non merita alcun attacco per le vicissitudini del passato per le quali ha abbondantemente pagato, è un uomo libero e può occuparsi di politica se lo desidera, ma di certo non può farlo con noi. L’iniziativa di Tamajo pensiamo che insista su questo versante, non sono importanti le provenienze ma i valori che si condividono.

Non riteniamo che Cuffaro possa condividere i nostri stessi valori, se vuol fare questa operazione, che noi riteniamo di retroguardia, è libero di farlo. Ma non riusciamo ancora a comprendere, pur avendolo ascoltato, qual è il contenuto riformista e prospettico di questa sua iniziativa. Le sue parole spesso si rivolgono ad alcuni nostalgici di un tempo passato, ma vorremmo seriamente comprendere quali sono queste nostalgie. Non si può avere nostalgia soltanto di un simbolo ma di certi valori e a noi sembra che Cuffaro voglia soltanto far nascere la nostalgia di un simbolo. Quel simbolo può essere importante, ma probabilmente dovrebbe stare semplicemente nei musei, per aver rappresentato una pagina gloriosa della storia di questo paese. È siderale la distanza tra il metodo Cuffaro e il metodo di Italia Viva, Tamajo ha avuto il coraggio di sottolinearla, mentre tanti altri preferiscono non farlo! Giorgio Bongiorno, coordinatore Iv e portavoce dei giovani del comitato Sturzo Agrigento