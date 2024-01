Bonanno (Dc): "Prima del bilancio riorganizzare la macchina amministrativa, uffici strategici senza personale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In questi mesi abbiamo fatto un grande sforzo per riportare in carreggiata un Comune che era allo sbando, un lavoro al quale abbiamo contribuito proficuamente come gruppo consiliare e del quale andiamo orgogliosi. Se in città adesso si può tornare a parlare di investimenti lo si deve all’azione di risanamento che è stata portata avanti e che ci ha permesso di evitare il dissesto finanziario. Al riordino dei conti, però, serve affiancare una necessaria azione di potenziamento dei servizi ai cittadini e per fare ciò occorre prima di tutto riorganizzare la macchina amministrativa e il personale in modo da non lasciare aree nevralgiche con unità di personale insufficienti. Gli uffici delle Attività produttive, ad esempio, hanno il personale ormai ridotto al lumicino, non sono nelle condizioni di poter lavorare le pratiche in tempi ragionevoli e tutto ciò impatta negativamente sul tessuto economico e produttivo della città". Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale.

"Concessioni ferme da troppo tempo - aggiunge Bonanno - a causa dell’esiguità delle risorse umane in questi uffici e a farne le spese sono gli imprenditori, i cittadini e anche le casse del Comune private dell’incasso del Cup correlato al rilascio delle autorizzazioni. Insieme all’Assessore Forzinetti, da settimane, abbiamo lanciato un allarme, che sembra essere inascoltato, lo stesso è stato fatto dalle associazioni di categoria: è inutile parlare di bilancio di previsione se prima non si procede alla riorganizzazione del personale. L’accordo con lo Stato, inoltre, ci ha permesso di immettere in servizio 18 nuovi funzionari, dei quali uno, a fronte dei tre inizialmente previsti, assegnato al Suap in sostituzione di un dipendente andato via e 15 invece all’area tributi, dimenticando di come il Canone Unico Patrimoniale sia l’architrave portante dell’impalcatura del piano di riequilibrio essendo un’entrata propria del comune, al pari dei tributi".

"Apprezzo gli sforzi dell’Assessore Falzone - conclude Bonanno - ma purtroppo mi duole constatare la miopia di altri suoi colleghi che non guardano all’intera amministrazione con spirito di squadra, per questo ho chiesto al sindaco di intervenire in tempi rapidi. Non ha senso continuare a parlare di risorse da investire con l’approvazione del nuovo bilancio se prima non si rimette ordine alla macchina amministrativa".