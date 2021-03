Gelarda (Lega): "Bonagia assediata dai rifiuti, intervengano Rap e Reset"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Se è vero che la situazione della spazzatura a Palermo è critica un po ovunque, ci sono alcune zone che stanno peggio di altre. Una di queste è Bonagia, totalmente abbandonata, dove da diversi mesi non viene effettuato lo spazzamento delle strade. Non parliamo poi delle tante discariche che sono accumulate in giro, questo per colpa anche dell'inciviltà di alcuni cittadini. O dell'erba alta, a volte anche più di un metro e mezzo, che ha fatto diventare la zona una piccola giungla. Vicino alle scuole, vicino le chiese, vicino I pochi centri sportivi e le case a Bonagia a si ha l'impressione di una zona abbandonata. Chiediamo un intervento speciale della Rap e della Reset per Bonagia, perché non è dignitoso fare vivere i cittadini, piccoli e grandi, in queste condizioni". Così in una nota Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.