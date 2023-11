Scaglione (Cisal): "Bilancio consolidato 2022 passo fondamentale per assunzioni"

"L’approvazione del bilancio consolidato 2022, da parte del Consiglio comunale, è un passaggio fondamentale e necessario sia per applicare compiutamente il piano di riequilibrio della città che per attuare le politiche sul personale. Assunzioni, stabilizzazioni e aumenti di ore per i lavoratori comunali sono indispensabili per un miglioramento dei servizi alla cittadinanza ma subordinati al via libera al bilancio. Alle consigliere e ai consiglieri chiediamo di calendarizzarlo e discuterlo nel più breve tempo possibile, visto che il termine ultimo di approvazione è abbondantemente scaduto, rispondendo così alle esigenze della città”. Lo dice Nicolò Scaglione del sindacato Csa-Cisal.