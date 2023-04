Bilancio del Comune, il saldo di cassa è positivo e la Giunta esulta: "Risultato senza precedenti"

Migliora la situazione di cassa del Comune. Lo rende noto il ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile, sottolineando i passi in avanti compiuti dall'ente per ridurre l'anticipazione di tesoreria e fornendo i dati sul saldo di cassa, che torna ad essere positivo.

Un segno della discontinuità rispetto al passato, secondo il sindaco Roberto Lagalla e il vice con delega al Bilancio Carolina Varchi. "A giugno 2022, mese in cui si è insediato il sindaco Lagalla, il Comune versava in un tale disordine contabile che costringeva a ricorrere all'anticipazione di tesoreria per la somma di 20.456.331,09 euro sulla quale, come è noto, l'ente corrispondeva interessi e oneri. Lungi dall'essere una contrazione di debito dal carattere eccezionale, come prevede la legislazione vigente, l'anticipazione di tesoreria era diventata ormai una situazione cronica per la cassa comunale".

Così il vicesindaco, che prosegue: "Grazie all'azione di questa amministrazione, forte di una proficua interlocuzione con il governo nazionale, che ha consentito una modifica legislativa, dando valore di bilancio (mai approvato dalla precedente amministrazione) al rendiconto 2021, con l'approvazione del consolidato 2021 e del bilancio di previsione 2022-2024, il Comune di Palermo si è rimesso in carreggiata quanto al flusso di cassa. Alla data del 5 aprile, infatti, il saldo di cassa è finalmente positivo per la consistente somma di 71.176.144,56 euro".

Soldi che vanno sommati ai quasi duecento milioni di euro (199.154.505,63) di trasferimenti che verranno erogati dallo Stato "entro il mese corrente". Come evidenziato nella nota dal ragioniere, quindi, "il saldo virtuale ammonta a 270.330.650,19 euro". Per Varchi si tratta di "un risultato di assoluto rilievo e certamente senza precedenti nella storia del Comune".

Sulla stessa scia il sindaco Lagalla, che conclude: "Aver riallineato la contabilità e aver raggiunto un saldo di cassa positivo in meno di un anno di amministrazione è un risultato straordinario. Aver rimesso in ordine i conti e il flusso di cassa dell’Ente è stato uno dei primi obiettivi di questa amministrazione. Ringrazio l’assessorato al bilancio e la ragioneria generale per aver recuperato in pochi mesi ritardi che si accumulavano da anni".