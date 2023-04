Ferrandelli: "Bilancio del Comune in salute? Allora niente aumento dell'Irpef"

"Sono perplesso rispetto all’esultanza manifestata dal sindaco Lagalla e della Giunta circa la disponibilità di cassa attestata dal ragioniere generale. E' infatti del tutto evidente che un ente che non approvava bilanci da anni abbia liberato risorse che però non scongiurano la tenuta finanziaria generale del Comune e delle sue aziende controllate".

A dirlo è il capogruppo di Azione in Consiglio comunale, Fabrizio Ferrandelli, che domanda: "Se le affermazioni del sindaco e della Giunta fossero consequenziali potremmo allora pretendere altrettanto pubblicamente l’impegno a stoppare l'aumento dell'Irpef già annunciato per i prossimi giorni dall'amministrazione?".

Per Ferrandelli, le dichiarazioni rilasciate sulla scorta della nota del ragioniere generale "oltre a confondere i cittadini sullo stato dei conti, manifestano anche una certa impreparazione tecnico-amministrativa. Delle due l’una: o siamo in salute finanziaria o serve uno sforzo per raggiungerla".