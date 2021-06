Comuni verso il default, Scoma (Iv): "Pronti a ogni iniziativa per evitare bomba sociale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La Sicilia rischia di essere la regione dei comuni falliti. Sono infatti 81 le amministrazioni comunali dell'isola ad un passo dal default. Una situazione davvero grave che va affrontata con serietà non solo dall'Ars ma anche dal governo nazionale, perché come al solito a pagare il conto sarebbero i cittadini con enormi tagli ai servizi e tasse alle stelle".

Lo dichiara Francesco Scoma di Italia Viva, membro dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati. "Siamo pronti a supportare in parlamento ogni iniziativa più opportuna che vorrà segnalare l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, nel suo ruolo di coordinatore in seno alla Conferenza delle Regioni, affinché le amministrazioni comunali in deficit non siano costrette a ridimensionare servizi essenziali per la comunità. Dobbiamo fare di tutto per evitare che esploda una bomba sociale", conclude.