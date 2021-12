Bertolino (Iv): "Dopo anni di buio e abbandono riapertura al pubblico dell'ippodromo grande notizia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La riapertura di sabato prossimo al pubblico, dell'ippodromo di Palermo, è certamente una grande notizia che vede finalmente dopo anni di buio e abbandono il riscatto di uno straordinario spazio dalle grandi potenzialità”. Lo dichiara Francesco Bertolino, presidente della V Commissione Consiliare al Comune di Palermo.

“Uno spazio negato per troppo tempo alla nostra comunità - aggiunge - e che grazie alla società Sipet, che ha voluto fortemente questo investimento, oggi riprende a vivere. Per questo va alla Sipet la nostra gratitudine, continua il consigliere, per la passione e competenza che ha messo in questi mesi in un percorso certamente non facile”.

“In questi mesi - conclude Bertolino - ho ascoltato e manifestato piena vicinanza alla società, grazie anche all'impegno del senatore Davide Faraone nel supportare le nostre istanze. Oggi rinnoviamo il nostro impegno a sostegno di questa importante realtà, affinché Palermo possa ritornare nel più breve tempo possibile a ricoprire quel ruolo di protagonista nel mondo dell'ippica che negli anni ha sempre avuto”.