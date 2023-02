Berlusconi assolto al Ruby ter, Micciché: "Giustizia è fatta, merita una medaglia per la resistenza"

“Sono felice per l’ennesima assoluzione del presidente Berlusconi che da decenni è costretto a difendersi da accuse inesistenti portate avanti soltanto per fermare un avversario politico". Con queste parole il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, commenta l'assoluzione di Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter.

"Mi sembra che questa sia la quarantesima assoluzione del presidente Berlusconi - spiega ancora Micciché -. L'assoluzione di oggi è la conferma di quello che è successo, cioè una aggressione giudiziaria che si è perpetrata per anni. Ma quando arriva un giudice, realmente terzo, ecco che arriva l’assoluzione e si rende giustizia. Solo lui poteva resistere. Un giorno Berlusconi dovrebbe avere una medaglia per la resistenza”.