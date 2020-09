Berlusconi batte il Coronavirus, Miccichè: "Non ha mai smesso di lavorare, è instancabile"

"E’ una grande gioia sapere del ritorno a casa del Presidente Berlusconi, che ha saputo vincere un’altra battaglia, questa volta contro il Coronavirus”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè.

“Continuiamo a restare vicini al nostro instancabile presidente che – ha concluso Miccichè - anche durante il ricovero in ospedale, non ha smesso mai di lavorare per il partito e per l’Italia, non facendo mancare la sua presenza ai nostri candidati alle prossime elezioni amministrative. Grazie Presidente”.