Lutto nazionale per Berlusconi, Aiello (M5s): "Andata in onda offesa a vittime mafia"

"Si sono da poco conclusi i funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Da lunedì mattina, quando ho appreso la notizia, ho voluto rispettare il dolore dei familiari e di tutte le persone affrante da tale perdita, rimanendo in silenzio". Così Davide Aiello del Movimento 5 stelle su Facebook. "La storia di Berlusconi - dice - è nota a tutti. I suoi legami con la mafia tramite Dell'Utri, Mangano, Graviano, la condanna per frode fiscale, le indagini sulle stragi, i suoi processi, le leggi ad personam, le tante prescrizioni, gli indulti, la corruzione, gli scandali sessuali, le figuracce a livello internazionale e tanto altro. Di fronte alla morte ci vuole sì rispetto ma quella che è andata in onda oggi a reti unificate è, a mio avviso, l'ennesima brutta pagina di storia che Berlusconi tributa al nostro Paese".

"Per Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tanti altri uomini e donne uccisi per combattere le mafie non sono stati celebrati funerali di Stato o proclamato lutto nazionale. I funerali di Stato posso capirli, essendo Berlusconi un ex premier, ma la proclamazione del lutto nazionale è un atto politico di questo governo che non condivido assolutamente e di cui la premier Giorgia Meloni si assume tutta la responsabilità. A tal proposito colgo l'occasione per manifestare tutta la mia solidarietà e vicinanza al rettore dell'Università di Siena Tomaso Montanari", continua. "

"Oggi a Milano è andata in onda un'offesa a tutte le vittime di mafia e a tutti i familiari che aspettano da più di trent'anni verità e giustizia. Il Movimento 5 Stelle è stata tra le prime forze politiche ad esprimere il cordoglio per la morte di Berlusconi ma oggi, nel giorno della beatificazione e della pura ipocrisia, per rispetto della nostra storia, dei nostri principi, valori e ideali, condivido la scelta del presidente Giuseppe Conte di non aver partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi", conclude l'esponente pentastellato.