Barbagallo: "Non accetto che si parli del Pd siciliano come di un partito finito"

"Non accetto che si parli del Pd siciliano come di un partito finito". A parlare è il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo che oggi è intervenuto alla direzione regionale del partito riunita al San Paolo Palace di Palermo per discutere i risultati elettorali.

"Fra gli errori che i saggi, col senno del poi, contestano non c'è quello di essermi risparmiato - dice Barbagallo -. In questi due mesi come negli altri due anni. Dove c'è stata una battaglia da fare, un comizio da organizzare io ci sono stato e posso raccontare meglio di chiunque altro che la comunità dei militanti è viva".

"Non accetto che si parli del Pd siciliano come di un partito finito. Che lo facciano gli avvoltoi, esponenti di altri partiti che per sopravvivere vogliono erodere pezzi del nostro consenso, è lecito, che lo facciano esponenti del Pd per spirito di rivalsa o - prosegue Barbagallo - che lo facciano i fuoriusciti del Pd per legittimarsi oggi dopo avere corso contro il Pd, dopo avere brigato con gli avversari e dopo avere chiesto ai nostri iscritti di votare altre formazioni politiche, è insopportabile. Abbiamo perso le elezioni regionali, ma siamo la prima opposizione parlamentare. Il Pd non ha ottenuto il risultato sperato, ma è vivo, resta in piedi, conferma i numeri del 2018 senza nemmeno offrire passaggi ai soliti 'autostoppisti' dell’Ars".

Poi sulla questione dell’alleanza con i Cinquestelle in Sicilia: "Non è stata una mia capricciosa ostinazione. Non si può, da un lato, crocifiggere Letta per non avere provato a federare un fronte democratico largo, che tenesse dentro il M5S, pur dovendo fare i conti con la legge elettorale sconcia, il Rosatellum, che ci ha lasciato in dote Renzi. Per chi lo avesse dimenticato. E dall’altra crocifiggere anche me. Delle due l'una".

"A livello nazionale - ha aggiunto il segretario regionale - si è già aperta una nuova stagione congressuale, con la speranza di poterci finalmente concentrare sui temi, senza farci vampirizzare dai personalismi, dalla solita tentazione leaderistica che cambia tutto per non cambiare niente. Quando a livello nazionale sarà ultimata la procedura congressuale, mi rimetterò al partito per avviare, anche in Sicilia, la nuova fase congressuale".



fonte Adnkronos