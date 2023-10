Una parte dei deputati del Pd a Schifani e Galvagno: "Alla Regione si esponga pure la bandiera della Palestina"

Ieri la richiesta dei consiglieri di Progetto Palermo al Comune, oggi quella dei deputati del Pd alla Regione: accanto alla bandiera di Israele si esponga anche quella della Palestina. Una parte del gruppo parlamentare dem all'Ars, composta da Valentina Chinnici, Antonello Cracolici e Fabio Venezia, si è rivolta al governatore Renato Schifani e al presidente di Sala d'Ercole Gaetano Galvagno.

"Riconosciamo ovviamente il diritto di Israele a difendersi dal mostruoso attacco sferrato dall’organizzazione terroristica di Hamas. Diritto - dicono - che tuttavia non può tradursi nell'ennesimo genocidio di civili, uomini, donne e bambini che si sta consumando in queste ore nella striscia di Gaza. Qui centinaia di migliaia di persone, oltre a morire sotto le bombe, rischiano di morire a causa della mancanza di cibo, acqua e corrente. Dalle città di Khan Younes e Betlemme, gemellate da decenni con Palermo, ci arrivano notizie terrificanti".

"Le istituzioni europee non possono comportarsi come tifoserie. Al contrario hanno il dovere di promuovere la pace e la convivenza di due popoli, quello israeliano e quello palestinese. All'odio e al terrorismo non si risponda con altrettanto odio e fondamentalismo. E' essenziale distinguere Hamas dal popolo palestinese, che vive di stenti e sofferenze ed è soffocato dall'occupazione israeliana. Per queste ragioni ci uniamo all'appello dell'Associazione unitaria dei lavoratori israeliani e palestinesi Maan, che condanna il fanatismo religioso e promuove la pace tra i due popoli", concludono Chinnici, Cracolici e Venezia.