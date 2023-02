Bambini al freddo nella scuola Costa, Figuccia: "Ripristinare immediatamente impianto di riscaldamento"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Nonostante le nostre continue lamentele i nostri figli continuano a frequentare la scuola con il freddo. Il mancato funzionamento del riscaldamento non permette ai bambini di seguire le lezioni in modo appropriato, poiché sono costretti a stare in classe con cappelli, guanti, doppi maglioni e coperte, - segnalano numerose mamme di diversi alunni - la situazione non è più sostenibile a causa delle temperature rigide degli ultimi giorni".

"Alla luce delle continue segnalazioni da parte delle mamme, inoltrerò segnalazione per ripristinare immediatamente l'impianto di riscaldamento dell'istituto scolastico Gaetano Costa - a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Ars -. "Nell'auspicio che non si ripetano più spiacevoli fatti di cronaca, come recenti casi di ipotermia causata proprio dal freddo in diverse scuole - conclude Figuccia - e proporrò una mappatura degli istituti scolastici territoriali per rilevare problematiche similari, in modo da intervenire preventivamente e tempestivamente".