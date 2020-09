Bagheria, Tommaso Gargano aderisce a Italia Viva

"Da oggi Tommaso Gargano entra a far parte della squadra di Italia Viva". Lo annunciano Il deputato nazionale Francesco Scoma e il segretario provinciale di Italia Viva a Palermo, Dario Chinnici.

"La scelta di Gargano, giá coordinatore cittadino di Bagheria di Forza Italia e primo dei non eletti al Consiglio regionale nel 2018 con oltre 5000 voti - proseguono - , dimostra la bontà del progetto liberale e riformista di Matteo Renzi dove si lanciano idee e proposte per rilanciare l’Italia e il Mezzogiorno. L’ ingresso di un bravo e preparato dirigente premia il lavoro di radicamento del nostro partito fatto in questi mesi da rappresentanti istituzionali, dirigenti e attivisti di Italia Viva in Sicilia e dimostra la volontà di tanti giovani di rimettersi in gioco continuando ad ascoltare le esigenze e le speranze del nostro territorio sempre bisognoso di nuove idee per rilanciare la crescita e lo sviluppo nella nostra regione. Conosciamo Tommaso da tanto tempo, il suo nome è una garanzia per dare nuovo slancio alle attività politiche in provincia di Palermo".